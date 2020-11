Regioni gialle | arancioni e rosse | vertice con il Governo sui parametri

(Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi pomeriggiotrasuiprevisti per stabilire le zone di rischio Coronavirus . Sarà presente anche Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità . Il ...

you_trend : ?? #Coronavirus: quali sono i criteri con cui viene stabilito se una regione è zona rossa, arancione o gialla? ?? C… - MilanoCitExpo : La mappa delle regioni rosse, arancioni e gialle (con le rispettive misure anti Covid-19)… - juanmjm : @LorenaLVilla @marzia38580873 art 3 punto 3 dpcm 3/11 (e il gemello art 2 punto 3) I dati sono quelli del report I… - NuTeslaRes : #La mappa delle regioni rosse, arancioni e gialle (con le rispettive misure anti Covid-19) - - katrinyanuo : Il paradosso sarà che mentre alcune regioni si apprestano a divenire da gialle a arancioni o da arancioni a rosse.… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni gialle

Il governo è al lavoro per studiare le misure da inserire nel nuovo Dpcm che verrà varato a inizio dicembre. Secondo quanto riporta il Corriere ...Il comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, visti i tanti contagi da Covid 19 ha deciso di instaurare un presidio con ambulanza, medico, soccorritore e centralino per tutti i cittadini affe ...