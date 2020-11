Recovery Fund: come supererà l’Europa il veto di Polonia e Ungheria? (Di giovedì 19 novembre 2020) Polonia e Ungheria bloccano l’accordo sul Recovery Fund ponendo il veto sulla clausola dello stato di diritto. Quale sarà la soluzione? Situazione di stallo in Europa che non riesce ancora a raggiungere un accordo sul Recovery Fund. In Commissione infatti Polonia e Ungheria hanno posto diritto di veto al piano di aiuti economici. Viktor Orban e Mateusz Morawiecki infatti sono contro la nuova clausola sulla condizionalità legata al rispetto stato di diritto. L’erogazione del Recovery Fund è infatti condizionata dal rispetto di alcuni valori europei standard, come separazione dei poteri e libertà di informazione. Sono proprio queste le condizioni che Varsavia e Budapest ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020)bloccano l’accordo sulponendo ilsulla clausola dello stato di diritto. Quale sarà la soluzione? Situazione di stallo in Europa che non riesce ancora a raggiungere un accordo sul. In Commissione infattihanno posto diritto dial piano di aiuti economici. Viktor Orban e Mateusz Morawiecki infatti sono contro la nuova clausola sulla condizionalità legata al rispetto stato di diritto. L’erogazione delè infatti condizionata dal rispetto di alcuni valori europei standard,separazione dei poteri e libertà di informazione. Sono proprio queste le condizioni che Varsavia e Budapest ...

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - ItaliaViva : Ungheria e Polonia pongono il veto sul Recovery Fund, ma i valori fondanti di una società democratica e liberale de… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - gianluzappo : RT @formichenews: Lagarde spegne i sogni sul #debito. Il niet di Francoforte (via Strasburgo) L'articolo di @gianluzappo ?? - vitcastagna : RT @TizianaFerrario: Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato di… -