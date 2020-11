Qualcuno vorrebbe le maestre asessuate

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una maestra è stata licenziata perché un video privato fatto con un ex ragazzo è finito in una chat. Questo video è stato condiviso fino ad arrivare alla direttrice dell’asilo dove lavorava che ha deciso che tale ingiuria sociale non poteva essere accettata e per questo l’ha cacciata via (per fortuna senza l’obbligo di indossare qualcosa di simile alla lettera scarlatta). Questa non è una storia che si racconta di bar in bar o su qualche gruppo su Facebook come una moderna leggenda metropolitana, ma è una cosa che è realmente accaduta a Torino. Colpevolizzando la vittima di questa brutta storia che viene accusata di aver fatto sesso, di essersi fatta riprendere e anche di essere una maestra. A prescindere che due (o più) persone adulte e consenzienti possono fare nella loro intimità ciò che più li aggrada, rimane un preconcetto medioevale secondo cui una donna non si possa ...