Pomarico | aveva divieto di avvicinamento ma minaccia la ex | arrestato

Nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento, ha perseguitato e minacciato di morte la sua ex: a Pomarico (Matera) un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai ...

Nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento, ha perseguitato e minacciato di morte la sua ex: a Pomarico (Matera) un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai ...Pomarico (MT) – Nella tarda serata di sabato 15 novembre scorso, a Pomarico (MT), i Carabinieri della Compagnia di Matera, ed in particolare quelli della Stazione di Pomarico, hanno arrestato nella fl ...