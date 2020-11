Osimhen non si opera e fa rotta su Napoli-Roma (Di giovedì 19 novembre 2020) Napoli - Tutto confermato: Victor Osimhen non dovrà operarsi alla spalla. 'Il giocatore è stato sottoposto presso la clinica di Villa Stuart di Roma agli accertamenti strumentali e alle valutazioni ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020)- Tutto confermato: Victornon dovràrsi alla spalla. 'Il giocatore è stato sottoposto presso la clinica di Villa Stuart diagli accertamenti strumentali e alle valutazioni ...

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + La Procura #FIGC ha aperto un'inchiesta per appurare come mai… - napolista : CorSport: non solo #Osimhen, infortunio alla spalla anche per #Rrahmani Il difensore del Napoli è stato costretto a… - sportli26181512 : Osimhen non si opera e fa rotta su #Napoli-Roma: L’attaccante nigeriano è stato visitato ieri: spalla lussata. Salt… - tuttonapoli : Gazzetta - Osimhen, infortunio non è grave: spunta la data del rientro in campo - PagineRomaniste : #Osimhen non si opera e fa rotta sulla Roma #ASRoma #CorrieredelloSport -