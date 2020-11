NBA, Draft 2020: Nico Mannion scelto dai Golden State Warriors con la 48, Anthony Edwards prima scelta assoluta (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Draft NBA 2020 è ufficialmente andato in archivio nella notte italiana segnando di fatto il primo atto ufficiale della nuova stagione 2020-2021 del basket oltreoceano. C’era grande attesa in chiave azzurra per capire il destino di Nico Mannion, 19enne figlio d’arte che ha già esordito con la Nazionale italiana, il quale ha dovuto aspettare più del previsto prima di essere scelto dai Golden State Warriors con la numero 48, oltre la metà del secondo giro. Il prodotto di Arizona potrebbe però trovare spazio nella Baia, alla luce del nuovo infortunio rimediato da Klay Thompson. Quest’ultimo potrebbe infatti restare fuori ancora a lungo per una possibile lesione al tendine d’Achille, ma saranno necessari chiaramente ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) IlNBAè ufficialmente andato in archivio nella notte italiana segnando di fatto il primo atto ufficiale della nuova stagione-2021 del basket oltreoceano. C’era grande attesa in chiave azzurra per capire il destino di, 19enne figlio d’arte che ha già esordito con la Nazionale italiana, il quale ha dovuto aspettare più del previstodi esseredaicon la numero 48, oltre la metà del secondo giro. Il prodotto di Arizona potrebbe però trovare spazio nella Baia, alla luce del nuovo infortunio rimediato da Klay Thompson. Quest’ultimo potrebbe infatti restare fuori ancora a lungo per una possibile lesione al tendine d’Achille, ma saranno necessari chiaramente ...

