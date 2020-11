Napoli, via alla procedura per rimborsi abbonamenti e biglietti Inter (Di giovedì 19 novembre 2020) La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019 20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che dal 20 novembre ore 10.00, al 31 dicembre 2020 ( termine ultimo non più procrastinabile), sarà nuovamente attiva la piattaforma digitale di Ticketone per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia. Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di Interesse, di poter disporre di ulteriore tempo per concretizzare le predette attività. Per le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) La SSCinforma gli abbonati della stagione 2019 20 ed i titolari diper la gara di Coppa Italiaprevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che dal 20 novembre ore 10.00, al 31 dicembre 2020 ( termine ultimo non più procrastinabile), sarà nuovamente attiva la piattaforma digitale di Ticketone per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamentepredetta gara di Coppa Italia. Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare ladiesse, di poter disporre di ulteriore tempo per concretizzare le predette attività. Per le ...

ciropellegrino : Rosa, la salumiera di #Nerano che ha dato cibo ai migranti: 'Mi sono solo comportata da essere umano' - petergomezblog : Ospedali sempre più pieni, ma da Firenze a Napoli e Bari folla per le vie del centro - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Mario Rui dur… - napolista : #Napoli, via alla procedura per rimborsi abbonamenti e biglietti #Inter La Società comunica che dal 20 novembre si… - fattidinapoli : Napoli: Colpisce la moglie con un pugno e poi le porta via il telefono. 35enne arrestato dai... - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli via Covid a Napoli, via alle domande per il bonus centri storici: le istruzioni e l'elenco delle... Il Mattino Napoli, i carabinieri interrompono partita di calcetto in piazza Mercato: denunciati due giovani

Napoli, i carabinieri interrompono partita di calcetto in piazza Mercato: denunciati due giovani. In Piazza Mercato, nel centro di Napoli, si gioca di nuovo una partita di calcio come avvenuto domenic ...

Napoli, arrestato il rapinatore seriale della Stazione Centrale

Napoli, arrestato il rapinatore seriale della Stazione Centrale: 46enne accusato di due rapine. Un 46enne è stato arrestato dalla polizia ferroviaria perché ritenuto essere l’autore di due rapine avve ...

Napoli, i carabinieri interrompono partita di calcetto in piazza Mercato: denunciati due giovani. In Piazza Mercato, nel centro di Napoli, si gioca di nuovo una partita di calcio come avvenuto domenic ...Napoli, arrestato il rapinatore seriale della Stazione Centrale: 46enne accusato di due rapine. Un 46enne è stato arrestato dalla polizia ferroviaria perché ritenuto essere l’autore di due rapine avve ...