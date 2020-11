Nadal-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Londra 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas oggi si sfidano nella terza giornata del gruppo Londra alle Atp Finals 2020. Il numero due al mondo si gioca l’accesso alla semifinale contro il greco: anche per quest’ultimo sarà obbligatorio vincere per rimanere in corsa e passare il turno. Thiem già qualificato come primo. La contesa odierna, nella giornata di giovedì 19 novembre, è in programma non prima delle ore 21:00 italiane (dopo il doppio): la diretta tv è disponibile su Sky Sport, mentre quella streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Rafaele Stefanossi sfidano nella terza giornata del gruppoalle Atp. Il numero due al mondo si gioca l’accesso alla semifinale contro il greco: anche per quest’ultimo sarà obbligatorio vincere per rimanere in corsa e passare il turno. Thiem già qualificato come primo. La contesa odierna, nella giornata di giovedì 19 novembre, è in programma non prima delle ore 21:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SportFace.

