Michael J. Fox: "Non posso più lavorare e imparare dialoghi: se sono alla fine della mia carriera, così sia" (Di giovedì 19 novembre 2020) "Se sono alla fine della mia carriera, così sia". A dirlo è Michael J. Fox nel suo nuovo libro No Time Like the Future, in cui racconta il rapporto col lavoro e con la malattia. L'attore da anni affetto dal morbo di Parkinson continua: "Per me il tempo di lavorare dodici ore al giorno e imparare a memoria sette pagine di dialoghi, è passato". "C'è un tempo per ogni cosa – è uno dei passaggi del volume scritto Michael J. Fox e riportati da People – almeno per un po', mi accingo a un secondo ritiro. In seguito potrei ripensarci, chissà, le cose cambiano. Ma se sono alla fine della mia carriera, così sia".

