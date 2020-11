Lukaku 2 il ritorno | l' Inter ora può sorridere

MCriscitiello : RT @SportitaliaBet: ?? Ultima serata dedicata alla #NationsLeague prima del ritorno dei campionati #Belgio ???? e #Danimarca ???? si sfidano s… - SportitaliaBet : ?? Ultima serata dedicata alla #NationsLeague prima del ritorno dei campionati #Belgio ???? e #Danimarca ???? si sfida… - AlessandroPalm : Lukaku nel derby di ritorno - Skysurfer72 : #canale20 “non è bello gioire degli infortuni altrui ma in previsione della partita dell’Inter con il Real tra una… - Giusedg97 : @ProfidiAndrea @SOSFanta @GruppoEsperti Anche io ho moltissimi dubbi su perisic...alla fine sta giocando tanto e ha… -

di Mattia Todisco La sfida tutta interista tra Romelu Lukaku e Christian Eriksen, stelle di Belgio e Danimarca, la vince nettamente il centravanti. Tornato da un infortunio muscolare che non gli ha ...E’ ritornato dopo il suo infortunio e lo ha fatto in maniera prepotente. Romelu Lukaku non smette più di segnare e anche in nazionale continua il trend che porta avanti con l’Inter da quando è ...