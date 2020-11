Il Recovery Fund slitta ma non è colpa di Roma. La difesa di Conte (Di giovedì 19 novembre 2020) Non è vero che l’Italia è in ritardo nella preparazione del piano di riforme e investimenti da finanziare con il Recovery Fund. Giuseppe Conte non ci sta a fare la parte dello studente rimasto indietro all’Assemblea dell’Anci, questa mattina. Roma rispetterà la tabella di marcia ed entro aprile sarà pronta a far partire i primi progetti allestiti sui fondi europei. “Oggi è stata pubblicata con grande evidenza sulla stampa una fake news: l’Italia è in ritardo sulla presentazione del piano per il Recovery Fund, è una fake news, che viene da Bruxelles, inventata di sana pianta”, ha messo in chiaro il premier. “L’Italia ha presentato le linee guida che sono state già convalidate e condivise da un passaggio parlamentare molto costruttivo. Stiamo già lavorando con la Commissione europea. ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Non è vero che l’Italia è in ritardo nella preparazione del piano di riforme e investimenti da finanziare con il. Giuseppenon ci sta a fare la parte dello studente rimasto indietro all’Assemblea dell’Anci, questa mattina.rispetterà la tabella di marcia ed entro aprile sarà pronta a far partire i primi progetti allestiti sui fondi europei. “Oggi è stata pubblicata con grande evidenza sulla stampa una fake news: l’Italia è in ritardo sulla presentazione del piano per il, è una fake news, che viene da Bruxelles, inventata di sana pianta”, ha messo in chiaro il premier. “L’Italia ha presentato le linee guida che sono state già convalidate e condivise da un passaggio parlamentare molto costruttivo. Stiamo già lavorando con la Commissione europea. ...

