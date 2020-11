Il prezzo di EOS rimane in un mercato ribassista nonostante l’ottimismo sul mercato crypto

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilè in crescita questa settimana, ma ilEOS non è ancora in grado di superare il livello di resistenza di 3$ poiché i venditori mantengono il controllo dell’azione dei prezzi. La ragione principale è un volume di transazioni basso e il fatto che gli investitori EOS hanno dovuto affrontare problemi di fiducia. Analisi fondamentale: c’è ancora incertezza EOS è un sistema operativo decentralizzato basato su blockchain che consente alle aziende di creare applicazioni blockchain in modo simile alle applicazioni web. L’eliminazione delle commissioni di transazione e la scalabilità sono due caratteristiche principali del software. Alcuni analisti affermano che questa criptovaluta ha una prospettiva positiva a lungo termine perché EOS potrebbe sostituire Ethereum come piattaforma dominante di ...

