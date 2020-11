Festival di Sanremo 2021, può slittare per il Covid: la nuova data di inizio (Di giovedì 19 novembre 2020) potrebbe essere ad aprile. Il Comune ha lanciato l’allarme alla Rai per spostare ulteriormente la kermesse Il Covid non risparmia niente e nessuno. Nel bel mezzo della seconda ondata in tutta Europa, già si parla della possibile terza a febbraio-marzo. Una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) potrebbe essere ad aprile. Il Comune ha lanciato l’allarme alla Rai per spostare ulteriormente la kermesse Ilnon risparmia niente e nessuno. Nel bel mezzo della seconda onin tutta Europa, già si parla della possibile terza a febbraio-marzo. Una L'articolo proviene da Inews.it.

