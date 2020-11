Facebook lancia E.gg, un’app per i nostalgici degli anni ’90 (Di giovedì 19 novembre 2020) E.gg è la nuova applicazione dell’universo Facebook (foto: E.gg)C’è un nuovo arrivato nella famiglia di Facebook. Si chiama E.gg ed è la nuova applicazione partorita dallo Npe team, il gruppo di ricerca e sviluppo di Facebook, da oggi disponibile al download su app store per gli utenti statunitensi. Questa nuova app è uno strumento di creazione che consente agli utenti di comporre e condividere dei collage artistici utilizzando una combinazione di disegni a mano libera, testo, immagini e gif provenienti da Giphy (che Facebook ha comprato a maggio). I contenuti possono essere condivisi grazie a un url univoco che ne permette la visualizzazione tramite web anche dagli utenti che non utilizzano la nuova applicazione E.gg. Chi invece utilizza l’app può navigare tra i lavori degli altri utenti e ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) E.gg è la nuova applicazione dell’universo(foto: E.gg)C’è un nuovo arrivato nella famiglia di. Si chiama E.gg ed è la nuova applicazione partorita dallo Npe team, il gruppo di ricerca e sviluppo di, da oggi disponibile al download su app store per gli utenti statunitensi. Questa nuova app è uno strumento di creazione che consente agli utenti di comporre e condividere dei collage artistici utilizzando una combinazione di disegni a mano libera, testo, immagini e gif provenienti da Giphy (cheha comprato a maggio). I contenuti possono essere condivisi grazie a un url univoco che ne permette la visualizzazione tramite web anche dagli utenti che non utilizzano la nuova applicazione E.gg. Chi invece utilizza l’app può navigare tra i lavorialtri utenti e ...

In fase di test negli Stati Uniti, consente di fare collage artistici con materiali multimediali e strizza l'occhio all'estetica dei primi siti internet ...

Sony lancia Playstation 5: giochi di luci a San Marco a Venezia

Venezia, 19 nov. (askanews) - Piazza San Marco a Venezia trasformata in un grande palcoscenico per le proiezioni di luce organizzate da Sony per celebrare l'uscita della nuova Playstation 5.

