Difficoltà e costi nella gestione | conservazione | distribuzione | del vaccino anti Covid

(Di giovedì 19 novembre 2020) Se ci fosse bisogno di un motivo in più, oltre quelli più ovvi, per dire che l'Italia non può sbagliare la sfida dell'approvvigionamento e delladei vaccinibisognerebbe citare il suo triste primato. Secondo uno studio della John Hopkins University siamo la terza nazione al mondo per letalità del virus, con quattro morti ogni 100 infetti. Dobbiamo quindi chiederci come fornire ilnel modo più rapido ed efficiente possibile alle fasce della popolazione più esposte. Siamo pronti? Non si può rispondere a questa domanda senza prima comprendere che tipi di vaccini saranno disponibili e come dovranno essere conservati e gestiti. La Commissione Europea ha appena firmato il quinto contratto per l'acquisto di 225 milioni di dosi con la società CureVac, che si va ad aggiungere ai quattro accordi ...