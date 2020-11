Covid | previsto incontro di maggioranza sul Dl Ristori

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per le ore 21 è stato indetto un vertice di governo sul Decretoe sullo scostamento di bilancio al quale dovrebbe unirsi anche il premier. Vertice di governo sul Decretoalle 21, dovrebbe unirsi anche Conte su Notizie.it.

WRicciardi : Covid, carenza di medici specialisti: un documento l’aveva previsto 10 anni fa - Linkiesta : All’interno è previsto un tampone che dovrà essere strofinato nelle narici per raccogliere muco e cellule epitelial… - christianrocca : RT @Linkiesta: All’interno è previsto un tampone che dovrà essere strofinato nelle narici per raccogliere muco e cellule epiteliali. Una vo… - infoitsalute : Covid, report Gimbe: previsto aumento decessi nei prossimi giorni - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: 'Sanremo 2021 rinviato causa Covid', le voci sul Festival - poi smentite - scatenano i social: Il Festival di Sanremo 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid previsto

Corriere della Sera

ROMA, 19 NOV - Esce il 20 novembre per Nar International, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" che si terrà il 25 novembre, il vinile "Fiabe / ...Roma, 19 nov. (Labitalia) - Un settore ancora fragile, segnato soprattutto dall'incertezza su una ripresa difficile da collocare nell'immediato ...