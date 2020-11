Covid | calano i positivi nelle Rsa | tamponi anche in farmacia

(Di giovedì 19 novembre 2020), Zaia: 'I dati in Veneto sono buoni, non meritiamo la zona arancione' 18 novembre 2020-19: altre tredici vittime nella Marca, 76518 novembre 2020 Sono meno di 200 gli anziani ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

TrevisoToday

CHI SOFFRE di ipertensione e più in generale di malattie cardiovascolari potrebbe essere a rischio più elevato di sviluppare Covid-19 in forma più seria. Ma, come un cane che s ...La vertiginosa crescita dei nuovi positivi in Veneto si è fermata. Lo dimostra il nuovo "bollettino settimanale" diramato da Azienda... Scopri di più ...