Coronavirus, Conte: “Natale più sobrio o la curva si impenna. Differenziare aree in Regioni? Rispondo così” (Di giovedì 19 novembre 2020) "Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio rispetto al passato".Sono le parole del premier Giuseppe Conte che, intervenuto nel corso dell'assemblea dell'Anci, si è soffermato sul delicato tema relativo alle misure restrittive da applicare in vista delle festività natalizie - ormai alle porte - e dei conseguenti rischi legati al Coronavirus in caso di nuovi assembramenti."C’è molta attenzione verso le festività natalizie, forse le più sentite dagli italiani e non solo. Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamento della curve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire quale sarà l’andamento della curva a Natale. Dobbiamo arrivare in prossimità e capire come dosare gli ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) "Dobbiamo predisporci a un Natale piùrispetto al passato".Sono le parole del premier Giuseppeche, intervenuto nel corso dell'assemblea dell'Anci, si è soffermato sul delicato tema relativo alle misure restrittive da applicare in vista delle festività natalizie - ormai alle porte - e dei conseguenti rischi legati alin caso di nuovi assembramenti."C’è molta attenzione verso le festività natalizie, forse le più sentite dagli italiani e non solo. Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamento della curve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire quale sarà l’andamento dellaa Natale. Dobbiamo arrivare in prossimità e capire come dosare gli ...

