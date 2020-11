Bosch | anche la produzione di mascherine certificate dal politecnico di Bari Ugl | soddisfatti per lo sguardo particolare rivolto allo stabilimento pugliese

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 19 novembre 2020) Di seguito il comunicato Ugl: Si è svolta la Riunione Sindacale AnnualeItalia, in modalità telematica, che ha visto la partecipazione dell’ADItalia, dott. Giuliani, degli HR Managers dei 19 stabilimentiin Italia, delle Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali e una rappresentanza di RSU. Per l’Ugl Metalmeccanici hanno partecipato il Segretario Nazionale, Antonio Spera, il Segretario Provinciale di, Samantha Partipilo, i componenti della RSU, Mario Daniello e Onofrio Zotti. “Sono stati illustrati i dati relativi al fatturato 2019 del GruppoMondo che hanno subito un decremento del 1% rispetto al 2018, mentre il margine operativo del 2019 subisce una riduzione del 50% rispetto all’anno precedente. In Italia, doveannovera 19 società e 4 ...