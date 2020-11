Antonio Logli: «Roberta torna a casa», l’appello alla moglie a 8 anni dalla scomparsa (Di giovedì 19 novembre 2020) Caso Roberta Ragusa: arriva con otto anni di ritardo l’appello del marito Antonio Logli che, dal carcere di Massa dove è rinchiuso perché condannato a 20 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, la invita a tornare a casa. «Roberta torna a casa»: a 8 anni dai fatti, Logli lancia un appello alla moglie Ebbene sì, dopo avere adottato la strategia del silenzio (su indicazione dei suoi difensori, ha giustificato Logli) per anni, respingendo ogni tentativo di avvicinamento da parte dei cronisti, adesso il marito di Roberta Ragusa fa appello proprio ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) CasoRagusa: arriva con ottodi ritardodel maritoche, dal carcere di Massa dove è rinchiuso perché condannato a 20di reclusione per l’omicidio della, la invita are a. «»: a 8dai fatti,lancia un appelloEbbene sì, dopo avere adottato la strategia del silenzio (su indicazione dei suoi difensori, ha giustificato) per, respingendo ogni tentativo di avvicinamento da parte dei cronisti, adesso il marito diRagusa fa appello proprio ...

Noemithestar : Caso Ragusa, Antonio Logli dal carcere: 'Voglio bene a Roberta, deve tornare per i figli' - zazoomblog : “Ti prego…”. Scomparsa Roberta Ragusa ‘salta fuori’ una lettera. Per Antonio Logli è una certezza - #prego…”.… - fanpage : “È vero che ho una compagna, ma ciò non toglie che a Roberta voglio un bene dell’anima. Deve tornare per Alessia e… - Laura_in_cucina : Roberta #Ragusa, il supertestimone Loris #Gozi contro Antonio Logli: 'Ora basta, lo querelo' - fanpage : Caso Roberta Ragusa, guai in arrivo per Antonio Logli? -