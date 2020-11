Andare in macchina e in moto in zone rosse, arancioni e gialle: quanti passeggeri si possono portare (Di giovedì 19 novembre 2020) Zona rossa o arancione, il mosaico all’italiana divide il Paese e fa sorgere dubbi. Le restrizioni adottate dal governo per rispondere alla diffusione del virus hanno portato ad un diverso livello di rischio tra le Regioni. Le regole sono chiare: in zona rossa, ad esempio, muoversi da casa è consentito solo per motivi di necessità. In zona arancione invece non si può lasciare il proprio Comune di appartenenza. Nelle Regioni in giallo le limitazioni sono più leggere e la circolazione è limitata solo per evitare assembramenti. In ogni caso, in tutte le zone, gli spostamenti a bordo di mezzi privati sono regolamentati da norme precise. Come muoversi in auto e in moto in zona rossa, arancione o gialla? Le regole, a dirla tutta, sono rimaste invariate rispetto al primo lockdown. In auto non c’è un limite numerico di passeggeri se questi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 novembre 2020) Zona rossa o arancione, il mosaico all’italiana divide il Paese e fa sorgere dubbi. Le restrizioni adottate dal governo per rispondere alla diffusione del virus hanno portato ad un diverso livello di rischio tra le Regioni. Le regole sono chiare: in zona rossa, ad esempio, muoversi da casa è consentito solo per motivi di necessità. In zona arancione invece non si può lasciare il proprio Comune di appartenenza. Nelle Regioni in giallo le limitazioni sono più leggere e la circolazione è limitata solo per evitare assembramenti. In ogni caso, in tutte le, gli spostamenti a bordo di mezzi privati sono regolamentati da norme precise. Come muoversi in auto e inin zona rossa, arancione o gialla? Le regole, a dirla tutta, sono rimaste invariate rispetto al primo lockdown. In auto non c’è un limite numerico dise questi ...

Se l'autofficina in cui il cittadino ha depositato le proprie gomme dell'auto, si trova in un comune differente, si può andare? Sì, è possibile spostarsi e raggiungere il gommista per il ricambio ...

