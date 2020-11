Whistleblowing | tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sei venuto a conoscenza di fatti illeciti avvenuti sul posto di lavoro? Vorresti denunciare l’accaduto ma hai paura che la tua confessione venga scoperta e hai timore di eventuali ritorsioni? Non preoccuparti: sappi che la legge italiana prevede proprio una specificaper te in questi casi. Tale fenomeno prende il nome inglese di “”. In particolare, laè disciplinata all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2011 e smi, rubricato “delpubblico che segnala illeciti”. Ma come funziona il “”? Semplice: il predetto articolo prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico(cd. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della ...