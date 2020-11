Voucher banda larga | i consumatori | “Tim fornisce pc a basso costo con una webcam esterna per eludere requisiti Infratel”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilsi è trasformato in un doppio regalo del governo agli operatori di telefonia. Con l’ex monopolista Tim pronto a fare la parte del leone. Da un lato infatti, grazie al bonus, le più importanti compagnie telefoniche del Paese vedranno crescere il numero di linee fisse, dall’altro potranno guadagnare anche su pc e tablet da fornire ai beneficiari. Senza mettere sul piatto necessariamente prodotti di qualità per i potenziali beneficiari del bonus. Lo denuncia Consumerismo, l’associazione non profit specializzata in tecnologia, che in questi giorni sta preparando un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti europea contro il bonus in questione. Esposto che seguirà a ruota quello presentato al Tar del Lazio dai venditori di apparecchiature elettroniche contro la decisione del governo di affidare alle compagnia ...