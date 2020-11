Strada merita il Nobel. Ma in Calabria serve chi ne conosce i rischi. Parla il deputato M5S, Parentela: “Ci sono altri validissimi nomi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Strada meriterebbe un Nobel e sarebbe utile alla causa”. Ma in Calabria occorrono per il ruolo di commissario “professionisti calabresi di grande spessore e di specchiata moralità”. Nel caos totale che sta vivendo la Regione Calabria nel pieno dell’emergenza Covid e senza un commissario alla sanità, a provare a tracciare la linea è il deputato Paolo Parentela, da sempre in prima linea sul fronte e sulle dinamiche regionali: “Da tempo, con altri colleghi Parlamentari avevo formalmente rilevato pesanti errori e ritardi del duo commissariale Cotticelli-Crocco”. Eppure dopo Cotticelli è arrivato Zuccatelli e ora le dimissioni di Gaudio. La Calabria pare sia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) “meriterebbe une sarebbe utile alla causa”. Ma inoccorrono per il ruolo di commissario “professionisti calabresi di grande spessore e di specchiata moralità”. Nel caos totale che sta vivendo la Regionenel pieno dell’emergenza Covid e senza un commissario alla sanità, a provare a tracciare la linea è ilPaolo, da sempre in prima linea sul fronte e sulle dinamiche regionali: “Da tempo, concolleghimentari avevo formalmente rilevato pesanti errori e ritardi del duo commissariale Cotticelli-Crocco”. Eppure dopo Cotticelli è arrivato Zuccatelli e ora le dimissioni di Gaudio. Lapare sia ...

