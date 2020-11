(Di mercoledì 18 novembre 2020), uno dei primi acceleratori a nascere in Europa e tra i più attivi al di qua dell'Oceano, annuncia i nomi delle 10selezionate per il suo primodi accelerazione, in ...

GazzettaSalerno : Startup Wise Guys, parte il programma con 10 nuove imprese, c’è anche la salernitana ReviewMonkey. - Gazzettadmilano : Startup Wise Guys, parte il programma con 10 nuove imprese. - CrowdfundmeIT : ??ULTIMI GIORNI La campagna di @StartupWiseGuys vola, ma sta arrivando a conclusione. ??Non perdere l'occasione di… - ITALICOM1 : Parte il programma di accelerazione di Startup Wise Guys -

Ultime Notizie dalla rete : Startup Wise

Gazzetta di Salerno

Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori a nascere in Europa e tra i più attivi al di qua dell’Oceano, annuncia i nomi delle 10 startup selezionate per il suo primo programma di accelerazione, in ...Anche l'edizione autunnale 2020 sarà contrassegnata dagli eventi in streaming a causa delle limitazioni legate al Covid, ma con una proposta formativa sempre più ricca.