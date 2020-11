Scarpe Lidl: sold out in poche ore. Il motivo è molto semplice (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le Scarpe della Lidl sono state messe in vendita ieri e sono già sold out, molti però non riescono a capire il motivo. Oggi ve lo spieghiamo Una corsa contro il tempo, una gara per le vie del supermercato dai colori giallo blu e rosso. Sneakers al costo di 12,99 €, ieri in vendita in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ledellasono state messe in vendita ieri e sono giàout, molti però non riescono a capire il. Oggi ve lo spieghiamo Una corsa contro il tempo, una gara per le vie del supermercato dai colori giallo blu e rosso. Sneakers al costo di 12,99 €, ieri in vendita in L'articolo proviene da YesLife.it.

pietroraffa : L'assembramento e le risse. Per delle scarpe. Della #Lidl. La situazione è abbondantemente sfuggita di mano - forumJuventus : Anche CR7 ha scelto le scarpe #Lidl ?? - pompeii_sites : Queste sono #scarpe che hanno fatto la STORIA! Più edizione limitata di così... ?? 'Suola di sandalo in fibra vegeta… - CinnyCinzia : @EvaVigoni La lidl stessa. Da lunedì 16 novembre in vendita c era scarpe ciabatte calzini e magliette con il logo lidl. - DevisZanaga : Ogni volta che indossate un paio di scarpe #Lidl un ex paninaro muore. -