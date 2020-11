Rsa, la Lombardia inizia a sanare il buco generato dal Covid. Direttori strutture: “Riformiamoci in sinergia col territorio” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva un po’ di ossigeno alle Rsa lombarde. La Regione ha rotto gli indugi approvando un progetto di legge che stanzia 100 milioni di euro per colmare almeno una parte dei maggiori costi sanitari sostenuti dai gestori delle strutture che ospitano anziani con patologie croniche, per la riorganizzazione dell’assistenza a seguito della pandemia da Covid 19. Il documento approvato mercoledì a maggioranza dalla commissione consiliare Sanità del Consiglio regionale presieduta da Emanuele Monti (Lega), che è anche relatore, approderà per la discussione in Aula in una delle prossime sedute consiliari e mette in campo “misure urgenti – si legge in una nota della Regione – a favore non solo delle Rsa, ma anche dei servizi per disabili e per le comunità residenziali per le dipendenze. Sono inoltre previste forniture di Dpi per i medici di medicina generale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva un po’ di ossigeno alle Rsa lombarde. La Regione ha rotto gli indugi approvando un progetto di legge che stanzia 100 milioni di euro per colmare almeno una parte dei maggiori costi sanitari sostenuti dai gestori delleche ospitano anziani con patologie croniche, per la riorganizzazione dell’assistenza a seguito della pandemia da19. Il documento approvato mercoledì a maggioranza dalla commissione consiliare Sanità del Consiglio regionale presieduta da Emanuele Monti (Lega), che è anche relatore, approderà per la discussione in Aula in una delle prossime sedute consiliari e mette in campo “misure urgenti – si legge in una nota della Regione – a favore non solo delle Rsa, ma anche dei servizi per disabili e per le comunità residenziali per le dipendenze. Sono inoltre previste forniture di Dpi per i medici di medicina generale ...

