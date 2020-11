Roma: si ferma Smalling, in dubbio per il Parma (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - Roma, 18 NOV - Altro stop in casa Roma: a fermarsi questa volta è Chris Smalling. Una forte intossicazione alimentare ha costretto l'inglese a lavorare in maniera individuale. E' in dubbio la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) -, 18 NOV - Altro stop in casa: arsi questa volta è Chris. Una forte intossicazione alimentare ha costretto l'inglese a lavorare in maniera individuale. E' inla ...

virginiaraggi : Ferma condanna per due esponenti di Forza Nuova che sabato a Roma hanno insultato una vigilessa: aveva chiesto loro… - ProfidiAndrea : ?? #Roma, si ferma #Smalling: in dubbio per il #Parma per un’intossicazione alimentare ?? Un'intossicazione alimentar… - siamo_la_Roma : ?? Stop per #Smalling ? Il giocatore non si allena in gruppo ?? A rischio la sua presenza domenica #ASRoma - forzaroma : #ASRoma, #Smalling si ferma per un'intossicazione alimentare: in dubbio per il Parma #RomaParma - VoceGiallorossa : ???????????Il Covid-19 non ferma la @OfficialASRoma: da qui a Natale si saprà che stagione sarà ??? L'editoriale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ferma Non solo Parma e Roma: il Covid non ferma l'M&A Calcio e Finanza Roma, si ferma Smalling per un'intossicazione alimentare: in dubbio con il Parma

Si ferma Chris Smalling a causa di una forte intossicazione alimentare che ha costretto il difensore a svolgere allenamenti differenziati. Il centrale è in dubbio per la partita contro ...

Roma, anche Smalling in dubbio per il Parma: fermato da una intossicazione alimentare. Ma Spinazzola e Carles Perez tornano in gruppo

... Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo aver perso diversi giocatori tra problemi muscolari e Covid, ora anche Chris Smalling rischia di alzare bandiera bianca e non esserci per la gara di domenica ...

Si ferma Chris Smalling a causa di una forte intossicazione alimentare che ha costretto il difensore a svolgere allenamenti differenziati. Il centrale è in dubbio per la partita contro ...... Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo aver perso diversi giocatori tra problemi muscolari e Covid, ora anche Chris Smalling rischia di alzare bandiera bianca e non esserci per la gara di domenica ...