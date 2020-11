Roma: incendio nel motore, a fuoco un altro bus Atac (FOTO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ennesimo bus Atac in fiamme. E’ accaduto oggi, alle 12,35 circa, in via dei Colli della Farnesina all’altezza del civico nr. 186. Sul posto i vigili del fuoco, un’autobotte, il funzionario di guardia e le forze dell’ordine. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore e hanno danneggiato parzialmente solo la parte posteriore del mezzo pubblico. Nessun passeggero è rimasto coinvolto. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ennesimo busin fiamme. E’ accaduto oggi, alle 12,35 circa, in via dei Colli della Farnesina all’altezza del civico nr. 186. Sul posto i vigili del, un’autobotte, il funzionario di guardia e le forze dell’ordine. Le fiamme si sono sviluppate nel vanoe hanno danneggiato parzialmente solo la parte posteriore del mezzo pubblico. Nessun passeggero è rimasto coinvolto. 1 di 2 ...

Incendio di un Bus Atac con l'intervento della squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Prati e un’autobotte.Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore, danneggiando ...

