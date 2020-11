Roma, Francesco Totti smentisce l’incontro con i Friedkin: “Sono tutte cavolate” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Sono tutte cavolate, non ho mai visto e sentito nessuno“. Francesco Totti commenta così l’indiscrezione uscita nelle ultime ore secondo un possibile incontro con i Friedkin, nuovi proprietari della Roma nel post Pallotta. “Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma“, la secca smentita dell’ex capitano dei giallorossi secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020)cavolate, non ho mai visto e sentito nessuno“.commenta così l’indiscrezione uscita nelle ultime ore secondo un possibile incontro con i, nuovi proprietari dellanel post Pallotta. “Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della“, la secca smentita dell’ex capitano dei giallorossi secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport. SportFace.

