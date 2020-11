Nel testo di Mille Pare (Bad Times) di Ghali i momenti difficili di tutti i giorni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mille Pare (Bad Times) di Ghali sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 20 novembre. Il brano è il nuovo estratto dall’album DNA Deluxe, la nuova versione di DNA atteso per il 27 novembre su Amazon in una speciale edizione limitata. Nella nuova versione di DNA, album pubblicato a febbraio e certificato disco di platino, ci sono 19 tracce. 15 sono quelle già contenute nella versione originale e 4 nuovi brani di cui gli inediti a breve disponibili. I 4 brani che si aggiungono alla tracklist sono: Cacao feat Pyrex (certificato disco d’oro), MILF feat. Taxi B e i due inediti, 1993 e Mille Pare (Bad Times). Mille Pare (Bad Times) di Ghali è il prossimo brano a conquistare la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020)(Bad) disarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 20 novembre. Il brano è il nuovo estratto dall’album DNA Deluxe, la nuova versione di DNA atteso per il 27 novembre su Amazon in una speciale edizione limitata. Nella nuova versione di DNA, album pubblicato a febbraio e certificato disco di platino, ci sono 19 tracce. 15 sono quelle già contenute nella versione originale e 4 nuovi brani di cui gli inediti a breve disponibili. I 4 brani che si aggiungono alla tracklist sono: Cacao feat Pyrex (certificato disco d’oro), MILF feat. Taxi B e i due inediti, 1993 e(Bad).(Bad) diè il prossimo brano a conquistare la ...

fattoquotidiano : LEGGE DI BILANCIO Le norme che nessuno rivendica: nella manovra c’è pure l’ennesimo aiuto a Philip Morris [di Marco… - katiatulipano : RT @ForumSCN: .@vinspadafora conferma maggiori fondi al #serviziocivile nel testo della #Manovra che andrà alle Camere. Il commento del pr… - Il_Crepuscolare : @soulgianca @stopconinomi @buffona5 Non capisco quale congettura vi sia nel tweet ma, ribadendo l'intento ironico d… - haritotoge_ : Ho parlato male di mia sorella nel testo sono un fratello stronzo, mi sento in colpa ma non ho idea di cosa scriver… - HumanJustHuman0 : @MrCacco02 non mi è chiaro com'è che ti è tanto difficile capire che NON ho MAI parlato delle modifiche proposte da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel testo Legge di bilancio, ecco per quali bonus è prevista la proroga a fine 2021 Sky Tg24 Ethenea: 10 previsioni per il 2021

Nel 2021 i tassi resteranno bassi ... le banche centrali potrebbero rallentare i piani di QE e lo spread potrebbe rialzare la testa. Le previsioni in dieci punti dei senior portfolio manager di ...

Dall'Inghilterra, Balotelli nel mirino del Barnsley

Possibile ritorno in Gran Bretagna per l'attaccante che ha vestito le maglie di Liverpool e Manchester City: contatti ben avviati tra i proprietari del ...

Nel 2021 i tassi resteranno bassi ... le banche centrali potrebbero rallentare i piani di QE e lo spread potrebbe rialzare la testa. Le previsioni in dieci punti dei senior portfolio manager di ...Possibile ritorno in Gran Bretagna per l'attaccante che ha vestito le maglie di Liverpool e Manchester City: contatti ben avviati tra i proprietari del ...