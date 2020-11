Napoli, Elmas e Llorente hanno svolto l’intero allenamento in gruppo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa mattina il Napoli ha svolto la seduta di allenamento presso il Training Center di Castel Volturno in vista di Napoli-Milan, in programma domenica alle 20.45. “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto esercitazioni di passing drill e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tattica. Elmas e Llorente hanno svolto l’intera sessione in gruppo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa mattina ilhala seduta dipresso il Training Center di Castel Volturno in vista di-Milan, in programma domenica alle 20.45. “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, ilhaesercitazioni di passing drill e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tattica.l’intera sessione in”. L'articolo ilsta.

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. Prima di #JuventusNapoli Mancini escluse dalle convocazioni i napoletani “per precauzione sani… - ZZiliani : @FBiasin C'è anche un terzo caso: 3 Cosa ne pensi, in coscienza, tu (il tu è in generale) che conosci un po' la mat… - napolista : #Napoli, #Elmas e #Llorente hanno svolto l’intero allenamento in gruppo Il report della seduta mattutina a Castel V… - fantapazzcom : Napoli: Elmas in gruppo, Bakayoko no - NCN_it : #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO: #ELMAS E #LLORENTE REGOLARMENTE IN GRUPPO -