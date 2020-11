Matteo Salvini: “Non so che santi ha in paradiso Arcuri” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non so che santi ha in paradiso Arcuri, è stato all’Ilva, è stato nominato qui, della sanità della scuola, se fosse un genio…“. Queste le parole del Segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto alla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4, in merito al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020)so cheha inArcuri, è stato all’Ilva, è stato nominato qui, della sanità della scuola, se fosse un genio…“. Queste le parole del Segretario della Lega, intervenuto alla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4, in merito al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. SportFace.

