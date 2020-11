L'allarme di De Magistris: 'A Napoli situazione preoccupante, può essere una polveriera' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il sindaco Luigi De Magistris ha parlato della situazione del capoluogo partenopeo, duramente colpito dalla seconda ondata di Covid: 'A Napoli la situazione è molto grave dal punto di vista sanitario ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il sindaco Luigi Deha parlato delladel capoluogo partenopeo, duramente colpito dalla seconda ondata di Covid: 'Alaè molto grave dal punto di vista sanitario ...

mattinodinapoli : Covid a Napoli, l'allarme di de Magistris: «Le ambulanze private costano anche mille euro» - zazoomblog : Allarme a Napoli: gli ospedali in crisi. De Magistris ora vuole la zona rossa - #Allarme #Napoli: #ospedali #crisi… - Notiziedi_it : De Magistris lancia allarme a Mattino 5: “la situazione in Campania è drammatica” | Video Mediaset - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Napoli. L'allarme del sindaco De Magistris: 'La situazione è grave. Gli ospedali sono al collasso e i reparti in affan… - infoitinterno : Coronavirus, l'allarme di Luigi De Magistris: 'A Napoli situazione drammatica. Non abbiamo i dati' -