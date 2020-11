“Ha scoperto che non respirava più”. Covid, Paolo Brosio choc: è successo sotto i suoi occhi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Periodaccio per Paolo Brosio che in questi giorni ha fatto molto discutere perchè ha iniziato a frequentare una ragazza più giovane di ben 42 anni. Oggi l’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 in cui ha parlato anche di questa sua storia d’amore. E in questa circostanza la giornalista ha colto la palla al balzo per domandargli se sia realmente innamorato della giovane modella. A quel punto l’uomo, con estrema schiettezza, ha subito risposto: “E’ presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco…”. Poco dopo, Paolo Brosio, ha fatto una drammatica confessione sulla sua fidanzata, spiegando il motivo per cui non è credente: “Ha litigato con la fede perchè a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Periodaccio perche in questi giorni ha fatto molto discutere perchè ha iniziato a frequentare una ragazza più giovane di ben 42 anni. Oggi l’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 in cui ha parlato anche di questa sua storia d’amore. E in questa circostanza la giornalista ha colto la palla al balzo per domandargli se sia realmente innamorato della giovane modella. A quel punto l’uomo, con estrema schiettezza, ha subito risposto: “E’ presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco…”. Poco dopo,, ha fatto una drammatica confessione sulla sua fidanzata, spiegando il motivo per cui non è credente: “Ha litigato con la fede perchè a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha ...

