Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

AntiBuonista : @lucabattanta Conosco un barista fanatico del governo che sorridente aveva detto: mi farò le ferie forzate. Accett… - marcogiac : Non era più tattico fare sciopero il 7, così si faceva un bel ponte dal 6 all'8? Che sciocco! Non ho pensato che il… - Pino__Merola : Indennità per ferie non fruite base contributiva anche in costanza di rapporto - LaGioconda20 : Una mia amica ha chiamato il medico di famiglia xché il marito è risultato positivo e voleva giustamente fare il ta… - mariaptorec : RT @franco77262601: Buongiorno che bello da domani sono in ferie per un mese ??posso andare a ubriacarmi ????ma solo fino alle 18 ..la palestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferie non Ferie annuali non godute: ultime sentenze La Legge per Tutti Black Friday annullato, si punta su sconti fai da te

I NEGOZIANTIROVIGO Sono settimane davvero nere per i negozi della città. A poche settimane dal Natale, si trovano infatti a fare i conti con pochi clienti e le restrizioni dettate dal Covid, come il..

Covid: Nursind, formazione?Aou Cagliari ci rimanda a YouTube

La seconda ondata di contagi da Covid "travolge l'Aou di Cagliari" ma gli operatori sanitari vengono "inviati al fronte come carne da cannone, senza formazione, con turni di lavoro massacranti e sospe ...

I NEGOZIANTIROVIGO Sono settimane davvero nere per i negozi della città. A poche settimane dal Natale, si trovano infatti a fare i conti con pochi clienti e le restrizioni dettate dal Covid, come il..La seconda ondata di contagi da Covid "travolge l'Aou di Cagliari" ma gli operatori sanitari vengono "inviati al fronte come carne da cannone, senza formazione, con turni di lavoro massacranti e sospe ...