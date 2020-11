FCA-PSA, a gennaio assemblee per approvazione fusione (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot S.A. hanno ciascuna deciso di convocare le rispettive assemblee degli azionisti per lunedì 4 gennaio 2021 al fine di approvare la fusione delle due società volta alla creazione di Stellantis che diventerà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. L’agenda e le proposte di deliberazione da sottoporre al voto degli azionisti di ciascuna società, nonché le condizioni di partecipazione all’assemblea, saranno rese pubbliche il 23 novembre 2020 e saranno disponibili sui siti web delle rispettive società. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot S.A. hanno ciascuna deciso di convocare le rispettivedegli azionisti per lunedì 42021 al fine di approvare ladelle due società volta alla creazione di Stellantis che diventerà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. L’agenda e le proposte di deliberazione da sottoporre al voto degli azionisti di ciascuna società, nonché le condizioni di partecipazione all’assemblea, saranno rese pubbliche il 23 novembre 2020 e saranno disponibili sui siti web delle rispettive società.

