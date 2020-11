Dpcm | commercianti e ristoratori in ginocchio | Conte dice | “Dobbiamo restare uniti”

(Di mercoledì 18 novembre 2020), imprenditorisempre più ina causa delle misure restrittive. Il Premier Giuseppeassicura nuovi sostegni economici e invita gli italiani auniti. Il momento che stiamo vivendo – per la seconda volta nel giro di pochi mesi – è preoccupante non solo sotto il profilo sanitario ma anche economico. L'articolo proviene da Leggilo.org.

SILVIALUCISANO : La ribellione contro Amazon dei commercianti e di qualche cliente (di S. Renda) - Attilio43622620 : @staff_M_Fedriga FREDRIGA TIRA FUORI LE PALLE ,SIAMO UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE FAI RIAPRIRE IMMEDIATAMENTE TUT… - SILVIALUCISANO : La ribellione contro Amazon dei commercianti e di qualche cliente (di S. Renda) - rizzina2005 : La ribellione contro Amazon dei commercianti e di qualche cliente (di S. Renda) - KZeneise : RT @HuffPostItalia: La ribellione contro Amazon dei commercianti e di qualche cliente -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm commercianti

Cronache TV

Gli ultimi provvedimenti contenuti nei DPCM, in particolare le misure anti-covid in materia di commercio, stanno mettendo veramente a dura prova i nostri piccoli imprenditori e commercianti di tutte l ..."Preoccupazione, amarezza e incertezza per il futuro" sono questi i sentimenti del conosciuto commerciante di gioielli presidente dell'area aretina di Confesercenti ...