Carlo Conti parla dopo il covid: “Chi può stare a casa lo faccia, chi può lavori in smart working: difendiamoci, è subdolo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Carlo Conti è stato ospite in collegamento a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su RaiUno, e ha raccontato della sua esperienza con il covid-19. dopo l’annuncio della sua positività, il conduttore toscano è stato ricoverato nell’ospedale fiorentino di Careggi in via precauzionale, visto che i sintomi si sono fatti più forti. “È stata una settimana intensa, difficile, particolare e il pensiero andava a mia moglie e a mio figlio che erano a casa con la speranza che loro non fossero positivi e quindi la gioia più grande è stata quando è arrivata la notizia che il loro tampone era negativo, quella era la cosa che mi angosciava di più. Sono stato coccolato da una serie di attenzioni di medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano con grande dedizione. Io lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)è stato ospite in collegamento a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su RaiUno, e ha raccontato della sua esperienza con il-19.l’annuncio della sua positività, il conduttore toscano è stato ricoverato nell’ospedale fiorentino di Careggi in via precauzionale, visto che i sintomi si sono fatti più forti. “È stata una settimana intensa, difficile, particolare e il pensiero andava a mia moglie e a mio figlio che erano acon la speranza che loro non fossero positivi e quindi la gioia più grande è stata quando è arrivata la notizia che il loro tampone era negativo, quella era la cosa che mi angosciava di più. Sono stato coccolato da una serie di attenzioni di medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano con grande dedizione. Io lo ...

