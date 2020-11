Calciomercato Inter, caccia a Milik e Paredes: doppio scambio all’orizzonte (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Inter vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con due colpi nel mercato di gennaio. Assalto a Milik e Paredes L’Inter di Antonio Conte necessità di altri tasselli, soprattutto in questa stagione in cui le rose seppur ampie sono costrette a fare i conti con il Covid. Manca un vice Lukaku e il centrocampo necessità di un innesto funzionale. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe lavorando ad un doppio scambio: Vecino al Napoli per arrivare ad Arek Milik e, ancora più clamoroso, Eriksen al Paris Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con due colpi nel mercato di gennaio. Assalto aL’di Antonio Conte necessità di altri tasselli, soprattutto in questa stagione in cui le rose seppur ampie sono costrette a fare i conti con il Covid. Manca un vice Lukaku e il centrocampo necessità di un innesto funzionale. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’starebbe lavorando ad un: Vecino al Napoli per arrivare ad Areke, ancora più clamoroso, Eriksen al Paris Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Leandro. Leggi su Calcionews24.com

Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO #Izzo-#Vecino uno scambio che converrebbe a #Torino e #Inter, ecco perché - sportal_it : Inter, Eriksen via a queste condizioni - passione_inter : Mercato - Milik, non solo Vecino in ballo: l'Inter ha due strategie per convincere De Laurentiis -… - Gazzetta_it : Ecco #Paredes, l'uomo verticale che manca alla mediana di #Conte. Anche se il carattere... #Inter #calciomercato - sportli26181512 : Inter, obiettivi Milik e Paredes. A corto di liquidità, il mercato si fa... scambiando: Inter, obiettivi Milik e Pa… -