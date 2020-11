Calabria, Gratteri apre un’indagine sulla gestione dell’emergenza Covid in Regione. L’ex commissario Cotticelli in procura (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le polemiche, il mancato piano anti-Covid e il terzo commissario alla sanità in dieci giorni, in Calabria la procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri ha aperto un’indagine sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Regione. Per ora il fascicolo è senza ipotesi di reato e senza indagati, ma contiene già diversi atti a disposizione degli inquirenti. A partire da quelli forniti direttamente dall’ex commissario Saverio Cotticelli, il generale rimosso dall’incarico dopo aver scoperto davanti alle telecamere di Titolo V (Rai3) di essere lui a dover realizzare il piano anti-Covid elaborato a inizio estate. Come aveva ampiamente annunciato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le polemiche, il mancato piano anti-e il terzoalla sanità in dieci giorni, inladi Catanzaro guidata da Nicolaha aperto un’indaginedell’emergenza sanitaria in. Per ora il fascicolo è senza ipotesi di reato e senza indagati, ma contiene già diversi atti a disposizione degli inquirenti. A partire da quelli forniti direttamente dall’exSaverio, il generale rimosso dall’incarico dopo aver scoperto davanti alle telecamere di Titolo V (Rai3) di essere lui a dover realizzare il piano anti-elaborato a inizio estate. Come aveva ampiamente annunciato, ...

