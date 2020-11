Uomini e Donne 17 novembre | le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 novembre 2020) Continua la settimana di. E come sempre continuano anche i colpi di scena. La trasmissione di Maria de Filippi, infatti, anche nella puntata di ieri ha saputo incuriosire i telespettatori, mai numerosi come quest’anno. Merito anche della nuova formula che vede l’unione dei due troni in un unico studio. Secondo leriportare dal Vicolo delle news, nella puntata di, 17, ampio spazio verrà dato al. Proprio con quello si è chiuso la puntata di ieri. Nell’appuntamento di, martedì 17si aprirà per parlare di Aurora. Quest’ultima infatti sembra aver chiuso la ...