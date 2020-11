(Di martedì 17 novembre 2020) Tragico incidente sul lavoro in un'azienda di spedizioni di Teverola, nelno. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, undi 39 anni - di Giugliano in Campania - è morto dopo essere statodi unche stava effettuando una retromarcia nel parcheggio della ditta. Il violentissimo impatto ha ucciso sul colpo il. La salma verrà sottoposta all'esame autoptico.

LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Travolto dalla motrice di un camion, muore operaio 39enne a Caserta - maxbass82 : RT @SkyTG24: Travolto dalla motrice di un camion, muore operaio 39enne a Caserta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Travolto dalla motrice di un camion, muore operaio 39enne a Caserta - SkyTG24 : Travolto dalla motrice di un camion, muore operaio 39enne a Caserta - sonoclaudio : @emmevilla @M_Armellini Valle d'Aosta fino a metà settembre praticamente Covid free. L'ondata attuale è Covid d'imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto dalla

La Nazione

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che l'operaio, di Giugliano in Campania, è stato travolto dalla motrice di un camion che stava effettuando una retromarcia nel ...Un lavoratore di 39 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di spedizioni di Teverola, nel Casertano. (ANSA) ...