Time Is Up: primo ciak a Roma per Thorne e Mascolo (Di martedì 17 novembre 2020) Time Is Up: primo ciak a Roma per Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Il film è scritto e diretto da Elisa Amoruso, regista di Chiara Ferragni – Unposted Battuto il primo ciak a Roma sul set del teen movie ‘Time Is Up’. Interamente girato in inglese, il film è diretto da Elisa Amoruso e vede nei ruoli principali… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 17 novembre 2020)Is Up:per Bellae Benjamin. Il film è scritto e diretto da Elisa Amoruso, regista di Chiara Ferragni – Unposted Battuto ilsul set del teen movie ‘Is Up’. Interamente girato in inglese, il film è diretto da Elisa Amoruso e vede nei ruoli principali… L'articolo Corriere Nazionale.

juventusfc : HALF-TIME Si chiude un buon primo tempo per i bianconeri, che all'Olimpico sono avanti di un gol! Rete bianconera d… - merdanellevene : RT @sapphicartemide: boh raga io ho letteralmente avuto il mio primo bacio a 20 anni, ma ricordo ancora cosa provavo prima di incontrare gu… - sapphicartemide : boh raga io ho letteralmente avuto il mio primo bacio a 20 anni, ma ricordo ancora cosa provavo prima di incontrare… - paoloangeloRF : Qualificazioni mondiali in Sud America, non è Messi il bomber all time - AmiciUfficiale : RT @granato_maria: Già connessa per il primo day time ?? @AmiciUfficiale #Amici20 -