Sondaggio Swg | exploit di FdI | stacca il M5S e tallona il Pd La sorpresa di Mentana video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 novembre 2020) Confermato il sorpasso del M5S, ora FdI può guardare ancora più in alto. Secondo l’ultimoSwg per La7, infatti, il partito di Giorgia Meloni, adesso, dalla sua terza posizione,il Pd. Trainando il distacco che fa del centrodestra maggioranza effettiva rispetto ai partiti che sostengono il governo Conte. Una vera “”, l’ha definita anche Enrico, presentando ildurante il Tg di ieri sera. Nelnuovodi FdI: orail Pd Dalla rilevazione emerge che la Lega resta primo partito con il 23%, lo 0,3 in meno rispetto alla settimana scorsa. Il Pd è ancora secondo, ma scende sotto il 20%. Perdendo lo 0,5%, infatti, si ferma al 19,9%, una percentuale ormai ...