Pamela Prati torna a parlare | “Sono stata vittima di un sistema che mi ha fatto male”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 novembre 2020) E’ proprio strano il destino di alcuni volti del mondo dello spettacolo. Eliana Michelazzo èdifesa per lungo tempo da Selvaggia Roma, con la quale poi ha litigato, dopo ilGate e lo scandalo che l’ha vista protagonista. Selvaggia Roma èin prima linea nei giorni difficili durante i quali ha scoperto che Mark Caltagirone non esisteva ma soprattutto che il suo Simone non esisteva. Sembra passato un secolo fa dalle vicende che hanno vistoprotagonista. Ma oggi, mentre lei lavora per la rinascita ed Eliana Michelazzo continua dai social a lanciare accuse alla Roma, Selvaggia è nella casa del GF VIP… Strano destino…invecee lo fa con ...