Milan, dal Salisburgo: «Szoboszlai via a gennaio» (Di martedì 17 novembre 2020) L’allenatore del Salisburgo Marsch ammette sul futuro di Szoboszlai, seguito anche dal Milan: «Sarei sorpreso se a gennaio restasse con noi» Dominik Szoboszlai potrebbe lasciare il Salisburgo nella finestra di gennaio. Il talento ungherese è seguito da tante big europee, compreso il Milan, e ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch, ha ammesso parlando a Futbol Podcast: «Szoboszlai piace a tanti grandi club perché è un talento incredibile. Penso che a gennaio lascerà il Salisburgo e andrà a giocare altrove. In ogni caso vediamo cosa succede, ma sarei proprio sorpreso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) L’allenatore delMarsch ammette sul futuro di, seguito anche dal: «Sarei sorpreso se arestasse con noi» Dominikpotrebbe lasciare ilnella finestra di. Il talento ungherese è seguito da tante big europee, compreso il, e ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’allenatore del, Jesse Marsch, ha ammesso parlando a Futbol Podcast: «piace a tanti grandi club perché è un talento incredibile. Penso che alascerà ile andrà a giocare altrove. In ogni caso vediamo cosa succede, ma sarei proprio sorpreso ...

