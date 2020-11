Matrimonio a prima vista… E poi: cosa è successo dopo la scelta? (Di mercoledì 18 novembre 2020) cosa è successo alle coppie di Matrimonio a prima Vista Italia 2020 dopo la decisione finale? Ce lo racconta lo speciale “…E poi”, disponibile in esclusiva su DPlay Plus, quindi solo per gli abbonati alla piattaforma OTT Discovery. Rilasciato subito dopo la scelta, ci racconta cosa ne è stato delle tre coppie protagoniste di questa edizione, ovvero Luca e Giorgia, Gianluca e Sitara e Nicole e Andrea. E andiamo a vedere, quindi, cosa è successo. Matrimonio a prima Vista 2020, la scelta finale Partiamo dalle dolenti note: Giorgia e Luca si sono lasciati dopo un mese dalla scelta. E’ ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)alle coppie diVista Italia 2020la decisione finale? Ce lo racconta lo speciale “…E poi”, disponibile in esclusiva su DPlay Plus, quindi solo per gli abbonati alla piattaforma OTT Discovery. Rilasciato subitola, ci raccontane è stato delle tre coppie protagoniste di questa edizione, ovvero Luca e Giorgia, Gianluca e Sitara e Nicole e Andrea. E andiamo a vedere, quindi,Vista 2020, lafinale Partiamo dalle dolenti note: Giorgia e Luca si sono lasciatiun mese dalla. E’ ...

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - infoitcultura : Matrimonio a Prima Vista, Andrea esce allo scoperto: “Minaccia sessuale da Sitara” - infoitcultura : Matrimonio a prima vista 2020, Luca sorprende Giorgia senza fede al dito: 'E' motivo per dirti di no'. Fan in ansia… - infoitcultura : Matrimonio a prima vista Italia 2020, due divorzi e una conferma: le scelte finali dell'ultima puntata del 17 novem… - infoitcultura : Matrimonio a prima vista 2020, uno speciale il 24 novembre su Real Time rivelerà se c'è stato il tradimento di Andr… -