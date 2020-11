Marcus Rashford, il campione attivista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche il calcio schiera finalmente un campione-attivista. L’impegno di tante stelle del basket americano per le elezioni presidenziali e in generale dello sport dall’altra parte dell’Atlantico, da Lebron James a Colin Kaepernick, deve aver ispirato Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, che ieri ha ricevuto la menzione d’onore da un panel di pareri indipendenti tra le personalità nere britanniche – il titolo dell’anno è andato al campione del mondo in F1, Lewis Hamilton – per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche il calcio schiera finalmente un. L’impegno di tante stelle del basket americano per le elezioni presidenziali e in generale dello sport dall’altra parte dell’Atlantico, da Lebron James a Colin Kaepernick, deve aver ispirato, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, che ieri ha ricevuto la menzione d’onore da un panel di pareri indipendenti tra le personalità nere britanniche – il titolo dell’anno è andato aldel mondo in F1, Lewis Hamilton – per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Club del Libro di Rashford metterà a disposizione dei testi per i bimbi appartenenti alle famiglie fragili del Regno Unito.

La stella del Manchester United che regala libri ai bambini

Rashford lancia una nuova campagna per i minori: «Bami, la lettura è libertà». Nella scorsa estate aveva costretto il primo ministro a concedere i buoni pasto per le scuole ...

Il Club del Libro di Rashford metterà a disposizione dei testi per i bimbi appartenenti alle famiglie fragili del Regno Unito. Rashford lancia una nuova campagna per i minori: «Bami, la lettura è libertà». Nella scorsa estate aveva costretto il primo ministro a concedere i buoni pasto per le scuole ...