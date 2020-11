LIVE Tsitsipas-Rublev 6-1 4-6 0-1, ATP Finals 2020 in DIRETTA: capovolta l’inerzia del match (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio al corpo di Tsitsipas, Rublev tenta di spostarsi per colpire ma senza successo. 15-15 Fa tutto bene Rublev, ma poi sbaglia la volee appena scende a rete. 0-15 Gran passante in corsa di Rublev, ma Tsitsipas è rimasto un po’ troppo morbido. GAME Rublev, 0-1! Altro ace del russo, che si porta a casa il primo game del terzo set 40-30 Attacca dopo il servizio Rublev ma lascia lo spazio per il passante avversario 40-15 Ace di Rublev 30-15 Gran dritto in controtempo di Tsitsipas 30-0 Servizio e rovescio di Rublev. 15-0 Grande prima di servizio del russo SET Rublev! 4-6! Game orrendo di ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio al corpo ditenta di spostarsi per colpire ma senza successo. 15-15 Fa tutto bene, ma poi sbaglia la volee appena scende a rete. 0-15 Gran passante in corsa di, maè rimasto un po’ troppo morbido. GAME, 0-1! Altro ace del russo, che si porta a casa il primo game del terzo set 40-30 Attacca dopo il servizioma lascia lo spazio per il passante avversario 40-15 Ace di30-15 Gran dritto in controtempo di30-0 Servizio e rovescio di. 15-0 Grande prima di servizio del russo SET! 4-6! Game orrendo di ...

